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Arkasspor'da Efe şoku

Arkasspor'da Efe şoku
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da genç pasör çaprazı Efe Mandıracı'nın sakatlığı moralleri bozdu.

İZMİR (DHA) -

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da genç pasör çaprazı Efe Mandıracı'nın sakatlığı moralleri bozdu. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki voleybolcunun çapraz bağ ameliyatı olacağı bildirildi. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Efe Mandıracı'nın lig maçında geçirdiği sakatlık sonrasında detaylı sağlık kontrolleri tamamlanmıştır. Diz ön çapraz bağlarından sakatlanan başarılı sporcumuzun önümüzdeki günlerde ameliyat olması planlanmaktadır. Efe Mandıracı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Efeler Ligi, Sigorta, İzmir, Spor, Haber

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