Arkasspor'da Çağatay Durmaz gitti

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Arkasspor'da orta oyuncu Çağatay Durmaz, mavi-beyazlı kulüpten ayrıldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Arkasspor'da orta oyuncu Çağatay Durmaz, mavi-beyazlı kulüpten ayrıldı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen Çağatay'ın Spor Toto ile anlaştığı belirtildi. 2015 yılından bu yana A takımda görev alan, bir sezon Maliye Piyango'da kiralık oynayan 2.00 boyundaki Çağatay, "Yaklaşık 12 yıl önce kapısından girdiğim, voleybola başladığım, voleybolu sevdiğim yer olan, büyümemde ve gelişmemde çok büyük katkıları olan kulübüm Arkas'a veda vaktim geldi" dedi.

25 yaşındaki voleybolcu, "Bu zamana kadar en güzel anıları, duyguları birlikte yaşadığım mükemmel insanlar, dostluklar biriktirdim. Üzerimde emeği olan herkese minnettarım. Bu aileden birinin kalbini kırdıysam, üzdüysem affola. Hakkınızı helal edin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Arkasspor'da altyapıdan yetişen Mustafa Koç ve Yiğit Gülmezoğlu'nun yanı sıra Burak Güngör de kulübe veda etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı