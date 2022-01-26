Arkasspor'da Burutay sesleri

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4'üncü sırada yer alan Arkasspor'un bir basamak altındaki Galatasaray HDI Sigorta'dan ayrılan eski oyuncusu Burutay Subaşı'nı gündemine aldığı öğrenildi. Altyapısından yetişen Efe Mandıracı'nın çapraz bağ ameliyatı olmasının ardından arayışa geçen mavi-beyazlılar, tecrübeli oyuncu Burutay'a kanca attı. İzmir ekibinin 2006-2013 yılları arasında mavi-beyazlı formayı giyen milli smaçörle bir görüşme yaptığı, şartlarda anlaşma sağlanması halinde Burutay'ın yuvaya döneceği ifade edildi.

SGK Ankara altyapısında yetişen Buratay Subaşı, Arkasspor'un ardından Halkbank ve Galatasaray kulüplerinde oynadı. Kariyeri başarılarla dolu olan 31 yaşındaki voleybolcu manşet, smaç, servis atma ve blok kategorilerinde ödüller alırken, 5 kez de MVP (En Değerli Oyuncu) seçildi. Arkasspor'da 1 lig, 2 kupa, 1 de CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşayan Burutay, Halkbank'ta 4 lig, 3 kupa, 2 Şampiyonlar Kupası, Galatasaray'da da 1 kez Şampiyonlar Kupası kaldırdı.