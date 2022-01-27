Arkasspor'da Burutay imzayı attı
Demirören Haber Ajansı - Spor
AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde Efe Mandıracı'nın çapraz bağlarından ameliyat olmasıyla transfer arayışına geçen Arkasspor, smaçör Burutay Subaşı'nın 9 yıl sonra yuvaya döndüğünü resmen açıkladı.
AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde Efe Mandıracı'nın çapraz bağlarından ameliyat olmasıyla transfer arayışına geçen Arkasspor, smaçör Burutay Subaşı'nın 9 yıl sonra yuvaya döndüğünü resmen açıkladı. İzmir ekibinde daha önce 2006-2013 arasında oynayan 31 yaşındaki Burutay, Arkasspor'dan sonra Halkbank ve Galatasaray'da görev yapmıştı.- İzmir
Demirören Haber Ajansı - Spor