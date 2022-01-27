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Arkasspor'da Burutay imzayı attı

Demirören Haber Ajansı - Spor
Arkasspor'da Burutay imzayı attı

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde Efe Mandıracı'nın çapraz bağlarından ameliyat olmasıyla transfer arayışına geçen Arkasspor, smaçör Burutay Subaşı'nın 9 yıl sonra yuvaya döndüğünü resmen açıkladı.

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde Efe Mandıracı'nın çapraz bağlarından ameliyat olmasıyla transfer arayışına geçen Arkasspor, smaçör Burutay Subaşı'nın 9 yıl sonra yuvaya döndüğünü resmen açıkladı. İzmir ekibinde daha önce 2006-2013 arasında oynayan 31 yaşındaki Burutay, Arkasspor'dan sonra Halkbank ve Galatasaray'da görev yapmıştı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Subaşı, Spor, Haber

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