Arkasspor'da 42 yaşındaki Bravo kararsız
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Arkasspor'da 42 yaşındaki Bravo kararsız

Arkasspor'da 42 yaşındaki Bravo kararsız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Arkasspor'da uzun yıllar forma giyen kaptan Paulo Bravo, yeni sezonda mavi-beyazlı kulüpte alacağı göreve kendi karar verecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Arkasspor'da uzun yıllar forma giyen kaptan Paulo Bravo, yeni sezonda mavi-beyazlı kulüpte alacağı göreve kendi karar verecek. İzmir ekibinde 2010-13 yılları arasında 3 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılıp, 2015'te yuvaya dönen 42 yaşındaki Brezilyalı son 6 sezonla birlikte toplam 9 sezon Arkasspor için ter döktü.

Hem smaçör hem de libero olarak görev yapabilen Bravo'nun aktif kariyerini sonlandırma kararı alması halinde kulüpte A takım yardımcı antrenörü olarak çalışabileceği öğrenildi. Kanadalı Antrenör Glenn Hoag'un vazgeçilmezleri arasına giren ve kulüp yönetiminin, "Evladımız" olarak nitelendirdiği Paulo Bravo'nun vereceği karar merak konusu oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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