Haberler » Spor » Arkasspor, Bursa Büyükşehir'e konuk - Spor

Arkasspor, Bursa Büyükşehir'e konuk

CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Arkasspor, yarın zirve yarışı verdiği Axa Sigorta Efeler Ligi'nde, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

14.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:19
Arkasspor, Bursa Büyükşehir'e konuk

CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Arkasspor, yarın zirve yarışı verdiği Axa Sigorta Efeler Ligi'nde, deplasmanda 'la karşılaşacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Son 3 maçını kazanan İzmir ekibi ligde üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Normal sezonda kalan son 5 maçı kazanmayı hedeflediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Play-Off'a en iyi yerden başlamak istiyoruz. Bursa ekibi önünde de galibiyet hedefliyoruz" dedi. İzmir'deki ilk maçı Bursa temsilcisi 3-0 kazanmıştı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler