Arkasspor Başkent'te terleyecek
05.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:25
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Ziraat Bankkart'a erteleme maçında 3-1 yenilerek 2'nci sırayı rakibine kaptıran Arkasspor yarın deplasmanda Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Ziraat Bankkart'a erteleme maçında 3-1 yenilerek 2'nci sırayı rakibine kaptıran Arkasspor yarın deplasmanda Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maçı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak.Ligde normal sezonda son derece kritik haftalara girildiğini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Tüm konsantrasyonumuzu kalan maçlara verdik. Spor Toto karşısında iyi voleybol ve galibiyet hedefliyoruz. Ekibimize güvenimiz tam" dedi.Arkasspor rakibini ilk yarıda 3-1 mağlup etmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı