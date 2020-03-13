Arkasspor Başkent'te terleyecek AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Halbank'ı 3-1 yenerek Play-Off öncesi 2'nci sıradaki yerini garantileyen Arkasspor, yarın normal sezonun son haftasında deplasmanda Spor Toto ile karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Halbank'ı 3-1 yenerek Play-Off öncesi 2'nci sıradaki yerini garantileyen Arkasspor, yarın normal sezonun son haftasında deplasmanda Spor Toto ile karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Play-Off maçları öncesi önemli bir sınav vereceğiz. Her karşılaşmada olduğu gibi yine tüm ciddiyetimizle mücadele ederek salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Play-Off öncesi moralimizi daha da artırarak kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA