Arkasspor Başkent'te 4'lü finalde

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden Arkasspor, yarın Ankara'da başlayacak 4'lü finalde Halkbank'la karşı karşıya gelecek.
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden Arkasspor, yarın Ankara'da başlayacak 4'lü finalde Halkbank'la karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 18.00'da başlayacak müsabakayı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak.
Arkasspor, rakibini yenmesi halinde bir gün sonra aynı salonda Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşıp kupa mücadelesi verecek. Kupayı kaldıracak takım gelecek yıl ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Arkasspor daha önce 2008-09 ve 2010-11'de kupayı müzesine götürmüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı