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Arkasspor Avrupa sahnesinde

VOLEYBOLDA Avrupa'da ülkemizi bu yıl CEV Kupası'nda temsil edecek Arkasspor, yarın 16'lı finaller ilk maçında deplasmanda Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla karşılaşacak.

10.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:24
Arkasspor Avrupa sahnesinde

VOLEYBOLDA 'da ülkemizi bu yıl CEV Kupası'nda temsil edecek Arkasspor, yarın 16'lı finaller ilk maçında deplasmanda 'nın Dinamo takımıyla karşılaşacak. Başkent Bükreş'te saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Bulgar Ilian Georgiev ve Macar Gyula Tillmann hakem ikilisi yönetecek. AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki yükselişlerini Avrupa'ya da yansıtmak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "CEV Kupası'na galibiyetle başlamanın önemini biliyoruz. 19 Aralık'ta evimizde oynayacağımız rövanş maçı öncesi İzmir'e avantajlı sonuçla dönmek istiyoruz. Oyuncularımız bunu başaracak güçte" dedi.


Kaynak: DHA
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