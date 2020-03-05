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Arkasspor Avrupa'da üzdü

CEV Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda 3-1 yenildiği Galatasaray'a evinde 3-2 mağlup olarak kupadan elenen Arkasspor, İzmirli voleybolseverleri üzdü.

05.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:41
Arkasspor Avrupa'da üzdü

CEV Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda 3-1 yenildiği 'a evinde 3-2 mağlup olarak kupadan elenen Arkasspor, İzmirli voleybolseverleri üzdü. CEV Kupası'nda Romanya'nın Dinamo Bükreş ve Almanya'nın United Volleys takımlarını eledikten sonra çeyrek finalde Galatasaray'la eşleşen mavi-beyazlılar, yarı final biletini rakibine kaptırarak turnuvaya veda etti. defterini kapatan Arkasspor, zirve yarışı verdiği Axa Efeler Ligi'nde cumartesi günü evinde oynayacağı Halkbank maçına odaklandı. İzmir temsilcisi sezonun kalan bölümünde Efeler Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley'de kupa mücadelesi verecek.


Kaynak: DHA

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