Arkasspor, Avrupa'da tur peşinde

İZMİR (DHA) - Erkekler voleybolda ülkemizi CEV Kupası'nda temsil eden Arkasspor, 32'li finaller turu rövanş mücadelesinde yarın evinde Slovakya ekibi Rieker UJS Komarno ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Szymon Pindral (Polonya) ve Atanas Varbanov (Bulgaristan) hakem ikilisi yönetecek. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 3-1 kazan İzmir temsilcisi, rövanş maçında da galip gelerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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