Arkasspor avantajı kaptı

Erkeklerde voleybolda CEV Cup 32'li final turundaki ilk maçında Slovakya'da Rieker'i 3-1 mağlup eden Arkasspor, tur kapısını ardına kadar araladı. Geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer almasına rağmen koronavirüs engeli yüzünden maç yapamayan, uzun süre sonra Avrupa arenasına çıktığı ilk sınavda rakibi önünde ilk seti 25-23 kaybedip ardından 20-25, 13-25 ve 10-25'lik skorlarla galip elen Arkas, rövanşta da hata yapmayıp yoluna devam etmek istiyor. İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Kasım Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

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