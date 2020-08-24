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Arkasspor-Afyon Belediye Yüntaş: 3-1

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından, Efeler Ligi'nde mücadele eden 4 takımın katılımıyla düzenlenen Simya Metal 6'ncı TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın açılış maçında Arkasspor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

Arkasspor-Afyon Belediye Yüntaş: 3-1
24.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:04

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından, Efeler Ligi'nde mücadele eden 4 takımın katılımıyla düzenlenen Simya Metal 6'ncı TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın açılış maçında Arkasspor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 27-29,  25-18, 25-13 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi.

Turnuvada yarın saat 14.00'te İnegöl Belediye-Arkasspor,17.00'de ise Afyon Bld-Tevfik Fikret Lisesi Altekma maçları oynanacak.

Öte yandan maçtan önce TSYD İzmir Şube yönetiminden Gökhan Özyurtlu, Arkasspor'un başında 11'inci sezonuna başlamaya hazırlanan Kanadalı Antrenör Glenn Hoag'a Türk voleyboluna katkılarından dolayı bir plaket verdi.


Kaynak: DHA

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