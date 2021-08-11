Arkasspor ABD'li McDonell ile anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arkasspor, dış transferde ABD'li orta oyuncu Daniel McDonnell ile sözleşme imzaladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arkasspor, dış transferde ABD'li orta oyuncu Daniel McDonnell ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Fransa'da Chaumont Volley-Ball 52 forması giyen 32 yaşıdaki voleybolcu ülkesinde UC Irvine Anteaters, Finlandiya'da Raision Loimu, Brezilya'da Volei Taubate, Polonya'da Trefl Gdansk, Fransa'da Tours VB ve Tourcoing LM kulüplerinde de görev aldı. 2.00 boyundaki McDonnell, kariyerinde Fransa'da 2 lig, 1 kupa, 1 Süper Kupa, Polonya'da ise 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı