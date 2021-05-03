Arkasspor'a yeni sambacı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da sakatlığı nedeniyle bu sezon görev yapamayan Brezilyalı pasör çaprazı Rafael Araujo ile yollar ayrılırken, mavi-beyazlıların Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.