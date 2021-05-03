Arkasspor'a yeni sambacı
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Arkasspor'a yeni sambacı

Arkasspor'a yeni sambacı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da sakatlığı nedeniyle bu sezon görev yapamayan Brezilyalı pasör çaprazı Rafael Araujo ile yollar ayrılırken, mavi-beyazlıların Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da sakatlığı nedeniyle bu sezon görev yapamayan Brezilyalı pasör çaprazı Rafael Araujo ile yollar ayrılırken, mavi-beyazlıların Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Brezilya şampiyonu EMS Taubate Funvic'de forma giyen 1.98 boyunda ve 25 yaşındaki Candido'nun yeni sezonda İzmir ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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