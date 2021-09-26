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Arkasspor'a TSYD İzmir Kupası morali

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Arkasspor'a TSYD İzmir Kupası morali

VOLEYBOLDA Efeler Ligi'ne bilenen Arkasspor, sezon öncesi en ciddi özel provada Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu sene 7'ncisi düzenlenen Simya Metal TSYD İzmir Turnuvası'nda 3'te 3'le kupaya uzandı.

VOLEYBOLDA Efeler Ligi'ne bilenen Arkasspor, sezon öncesi en ciddi özel provada Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu sene 7'ncisi düzenlenen Simya Metal TSYD İzmir Turnuvası'nda 3'te 3'le kupaya uzandı. Arkas, organizasyonda ilk gün Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci gün Altekma'yı yendikten sonra son gün kendisi gibi 2'de 2 yapan Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart'ı da 3-1 mağlup ederek anlamlı kupaya uzandı. Şampiyonluk kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş'un elinden alan mavi-beyazlı voleybolcular büyük mutluluk yaşadı. Diğer takımlara da kupaları TSYD İzmir Şubesi Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu ve yönetim kurulu üyeleri Ali Gözeten ve Mutlu Yılmaz tarafından verildi.


Arkasspor'a TSYD İzmir Kupası morali

Arkasspor'a TSYD İzmir Kupası morali

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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