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Arkasspor'a Slovak rakip

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Arkasspor'a Slovak rakip

Avrupa'da bu sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil edecek Arkasspor, 32'li final turunda Slovakya temsilcisi Rieker Ujs Komarno ile eşleşti.

Avrupa'da bu sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil edecek Arkasspor, 32'li final turunda Slovakya temsilcisi Rieker Ujs Komarno ile eşleşti. Mavi-beyazlılar, rakibiyle ilk maçı 10 Kasım'da deplasmanda, rövanşı ise 17 Kasım'da evinde oynayacak. İzmir temsilcisi Avrupa'da geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer almasına rağmen takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle maç yapamadan elenmişti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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