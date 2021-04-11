Arkasspor 3'üncülük yarışında

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off yarı finalde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya elenerek finale yükselme şansını kaçıran Arkasspor, yarın 3'üncülük için eşleştiği Galatasaray HDI Sigorta ile ilk sınavına evinde çıkacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off yarı finalde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya elenerek finale yükselme şansını kaçıran Arkasspor, yarın 3'üncülük için eşleştiği Galatasaray HDI Sigorta ile ilk sınavına evinde çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maçı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak.

İzmir ekibi perşembe günü deplasmanda oynayacağı ikinci maç öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor. İki galibiyete ulaşacak takım sezonu 3'üncü sırada bitirerek CEV Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İzmir'deki ilk maçı kazanarak seride 1-0 öne geçmek istiyoruz. Bunun için oyuncularımız sahada yine en iyisini yapmaya çalışacak. Ekibimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı