Arkasından seslendiği çöp arabasının oyuncağı evine geldi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan ve balkondan çöp arabalarına seslenen 2 yaşındaki Bartu Narin'e oyuncak çöp kamyonu gönderdi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan ve balkondan çöp arabalarına seslenen 2 yaşındaki Bartu Narin'e oyuncak çöp kamyonu gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına olan sokağa çıkma kısıtlaması nedenle Plevne Mahallesi Aldemir Sokak'taki evinden çıkamayan 2 yaşındaki Bartu Narin, geçtiğimiz günlerde sokaktan geçen çöp kamyonun arkasından uzun süre seslendi.

Bu seslenişi görüntüye alan anne Sevilay Narin, görüntüleri Altıeylül Belediyesi'ne gönderdi.

Bartu'nun seslenişine kayıtsız kalmayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da sürpriz yaparak Temizlik İşleri Ekipleriyle Bartu'ya oyuncak çöp kamyonu yolladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Sevilay Narin, sürpriz karşısında çok şaşırdıklarını belirterek, Avcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA