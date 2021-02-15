Trafikte tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trafikte tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye ceza

15.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:53
Trafikte tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye ceza

BURSA'da, motosikletteki 2 kişinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da, motosikletteki 2 kişinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik polislerince tespit edilen sürücü F.S.'ye toplam 552 TL ceza kesildi.

Mudanya karayolunda arkasında oturan kişiyle seyahat eden sürücü, bir ara kullandığı motosikletin ön tekerleğini kaldırdı. Bir süre tek teker üzerinde giden sürücü, başka bir araçta bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, gençlerin tehlikeli yolculuğu büyük tepki topladı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, 16 BTE 13 plakalı motosikletin sürücüsünün F.S. olduğunu belirledi. F.S.'ye, trafik güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak suçundan 132 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçundan 288 TL, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde kişileri korkutmak suçundan 132 TL olmak üzere toplam 552 TL ceza kesildi. Ayrıca psikotekniğe sevk edilen F.S.'nin ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Trafikte tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye ceza
Trafikte tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye ceza
Trafikte tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Bülent Turan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trafikte tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye ceza - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 11:56:48. #1.16#
title