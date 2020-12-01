Son dakika: Not bırakıp intihar etti
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Son dakika: Not bırakıp intihar etti

01.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:41

Son dakika haberi: Gaziantep'te 3 çocuk babası bir şahıs, iş yerinde kendisini asarak intihar etti.

Gaziantep'te 3 çocuk babası bir şahıs, iş yerinde kendisini asarak intihar etti. Şahsın bıraktığı notta, "Babacığım, hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet. Ölmem hepimiz için iyi olacak" yazdı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terzi dükkanı işleten 3 çocuk babası Serdar S., sabah saatlerinde iş yerinin tavanına bağladığı ipe kendini asarak intihar etti. Terzinin cansız bedenini fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Serdar S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Dükkanda incelemelerde bulunan ekipler, Serdar S.'nin yazdığı notu buldu. Notta babasına seslenen Serdar S., "Babacığım, hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet. Ölmem hepimiz için iyi olacak" yazdığı öğrenildi.

Şahsın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, not ise incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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-İHA-

Son dakika: Not bırakıp intihar etti
Son dakika: Not bırakıp intihar etti
Son dakika: Not bırakıp intihar etti
Son dakika: Not bırakıp intihar etti
Son dakika: Not bırakıp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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