Arkas Spor, yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak
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Arkas Spor, yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Arkas Spor, yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabının yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak.

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Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabının yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, şampiyonun belli olacağı play-off serisine İstanbul'da başlayacaklarını belirtti.

Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu kaydeden Özden, "Az hata yapanın, iyi konsantre olanın bir adım öne çıkacağı bu kritik maçlar öncesi ekibimize güvenimiz tam. İki galibiyete ulaşan taraf final etabına yükselecek. İzmir'e seride 1-0 öne geçmiş olarak dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor maçı yarın saat 20.00'de oynanacak. Eşleşmedeki ikinci müsabaka ise 6 Nisan Salı günü İzmir'de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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