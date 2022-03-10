Arkas Spor, yarın deplasmanda Spor Toto ile karşılaşacak

AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde Arkas Spor, yarın Spor Toto'ya konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto karşısında ligde üst üste 4. galibiyetlerini almak istediklerini belirtti.

Ligde güzel bir çıkış yakaladıklarını kaydeden Özden, "Bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Spor Toto karşısında da iyi oyunumuzu devam ettirip, İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısında rakibini 3-0 mağlup eden 47 puanlı Arkas Spor, sıralamada Spor Toto'nun 6 puan önünde 4. durumda yer alıyor. Başkent Voleybol Salonu'ndaki Spor Toto-Arkas Spor maçı yarın saat 15.00'te başlayacak.