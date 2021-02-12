Arkas Spor'un konuğu İnegöl Belediyespor
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Arkas Spor'un konuğu İnegöl Belediyespor

12.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:16
Arkas Spor'un konuğu İnegöl Belediyespor

AXA Sigorta Efeler Ligi 27. hafta karşılaşmasında Arkas Spor ile İnegöl Belediyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi 27. hafta karşılaşmasında Arkas Spor ile İnegöl Belediyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, her galibiyetin her puanın büyük önem taşıdığı haftalara girildiğini kaydetti. Deplasmanda Spor Toto karşısında alıkları 3 puanı İnegöl Belediyespor galibiyetiyle taçlandırmak istediklerini bildiren Özden, "Hedefimiz iyi voleybol ve galibiyet olacak. Ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-İnegöl Belediyespor karşılaşması yarın saat 15.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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