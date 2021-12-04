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Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta yarın İzmir'de karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta yarın İzmir'de karşılaşacak.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen basın sözcüsü Uğur Özden, kendileri gibi zirve yarışı veren Fenerbahçe HDI Sigorta'yı yenerek üst üste 4. galibiyetlerini almayı hedeflediklerini belirtti.

Özden, ligde en Spor Toto karşısında galip geldiklerini hatırlatarak "Ligde son oynadığımız Spor Toto maçında taraftarımızın da desteğiyle kazanmıştık. Aynı desteği Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında da görmek, motivasyonumuzu artıracaktır. Oyuncularımıza güvenimiz tam. Galibiyet serimizin sürmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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