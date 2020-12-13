Arkas Spor'un konuğu Arhavi Voleybol
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Arkas Spor'un konuğu Arhavi Voleybol

13.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:32
Arkas Spor'un konuğu Arhavi Voleybol

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde yarın Arhavi Voleybol'u konuk edecek.

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde yarın Arhavi Voleybol'u konuk edecek.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk etap maçlarına takımdaki 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle katılamayan ve 3 karşılaşmada hükmen mağlup ilan edilen Arkas Spor'un, AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki Halkbank, Haliliye Belediyespor, Ziraat Bankkart ve Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları çeşitli nedenlerle ertelendi.

Ligde oynadığı 16 maçta 13 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan mavi-beyazlı ekip, 21. hafta mücadelesinde yarın saat 15.00'te Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde Arhavi Voleybol'u ağırlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde çıktıkları son 2 maçı kazandıklarını hatırlatarak, "Her zamanki disiplinimizle mücadele ederek salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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