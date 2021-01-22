Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'ye konuk olacak
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Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'ye konuk olacak

22.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:02
Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'ye konuk olacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, yarın Tokat Belediye Plevne ile deplasmanda karşılaşacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, yarın Tokat Belediye Plevne ile deplasmanda karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, 15. hafta erteleme maçında deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendiklerini, yarın da Tokat Belediye Plevne'ye konuk olacaklarını belirtti.

Ligde normal sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini bildiren Özden, "Haliliye Belediyespor'dan sonra Tokat Belediye Plevne'yi de mağlup ederek İzmir'e dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokat Belediye Plevne ile Arkas Spor arasında yarın saat 15.30'da başlayacak karşılaşma, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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