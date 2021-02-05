Arkas Spor, Spor Toto'nun konuğu olacak

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Spor Toto'yla karşılaşacak.

Başkent Voleybol Kompleksi'nde oynanacak Spor Toto-Arkas Spor müsabakası, saat 15.00'te başlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde normal sezonda son derece kritik haftalara girildiğini belirtti.

Tüm konsantrasyonlarını kalan maçlara verdiklerini aktaran Özden, Spor Toto karşısında iyi voleybol oynamayı ve galibiyet hedeflediklerini, takımlarına güvenlerinin de tam olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör