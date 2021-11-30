Arkas Spor, Spor Toto karşısında taraftar desteği bekliyor

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında yarın Spor Toto'yu konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, taraftar desteği beklediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, CEV Kupası'nda yollarına devam etmek istediklerini kaydetti. İzmirli voleybolseverleri desteğe davet eden Özden, "Spor Toto'yu yenerek ikinci maça avantajlı skorla çıkmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Spor Toto müsabakası yarın saat 19.00'da başlayacak.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?