Arkas Spor, Spor Toto karşısında taraftar desteği bekliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkas Spor, Spor Toto karşısında taraftar desteği bekliyor

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Arkas Spor, Spor Toto karşısında taraftar desteği bekliyor

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında yarın Spor Toto'yu konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, taraftar desteği beklediklerini bildirdi.

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında yarın Spor Toto'yu konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, taraftar desteği beklediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, CEV Kupası'nda yollarına devam etmek istediklerini kaydetti. İzmirli voleybolseverleri desteğe davet eden Özden, "Spor Toto'yu yenerek ikinci maça avantajlı skorla çıkmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Spor Toto müsabakası yarın saat 19.00'da başlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title