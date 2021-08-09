Arkas Spor sağlık kontrolünden geçti
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Arkas Spor sağlık kontrolünden geçti

Arkas Spor sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Arkas Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesi kulübün sağlık sponsoru olan Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Arkas Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesi kulübün sağlık sponsoru olan Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Türk voleyboluna altyapı ve profesyonel anlamda yaptığı yatırımlarla Türk Mili Takımı'nın temelini oluşturan, Avrupa Şampiyonu unvanıyla uluslararası başarılara imza atan Arkas Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sporcular ve teknik heyet, 2021-2022 sezonu öncesi kulübün sağlık sponsoru olan Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan Arkas Spor Kulübü voleybolcularının ve teknik heyetin, sezon öncesi rutin olarak yapılan sağlık kontrollerinde; kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz ve diğer branşlarda muayeneleri ile EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri gerçekleştirildi. Sporcu sağlığı konusunda uzman hekimlerce sağlık kontrollerinden geçirilen takımın bu sene renklerine bağladığı sporcular, Batuhan Avcı, Ulaş Kıyak, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş ve Gabriel Jose da Silva Candido'nun da sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. - İZMİR

Arkas Spor sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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