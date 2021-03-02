Arkas Spor, ligde ve kupada şampiyonluk istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ligde ve kupada şampiyonluğu hedeflediklerini bildirdi.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 68 puanla tamamlayan takımın şampiyonun belli olacağı play-off maçlarında mücadele edeceği kaydedildi. Mavi-beyazlı ekibin play-off yarı finalindeki rakibinin erteleme maçlarından sonra belli olacağı belirtildi.

AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu'nda ilk iki karşılaşmasını kazanarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Arkas Spor'un 5 Mart Cuma günü erteleme maçında Tokat Belediye Plevne ile Bursa'da karşılaşacağı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen basın sözcüsü Uğur Özden, oyuncuları ve teknik kadroyu iyi mücadelelerinden dolayı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Ligde ilk hedefimiz olan ilk 4'e kalmayı başardık. Sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. AXA Sigorta Kupa Voley'de de hedefimiz yine kupayı kaldırmak olacak. İyi ve doğru çalışmayla mücadelemizi devam ettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz