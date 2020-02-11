Arkas Spor, İzmirli voleybolseverlerden destek bekliyor

11.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:54

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Alman ekibi United Volleys'i konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, taraftarların yanlarında olmasının kendilerine güç katacağını belirtti.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, rakiplerini yenerek çeyrek finale kalmak istediklerini bildirdi. Almanya'dan 3-2'lik galibiyetle döndüklerini hatırlatan Özden, "Almanya'dan tur kapısını aralayarak döndük. Bu avantajı iyi kullanmayı ve United Volleys'i mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Taraftarlarımızın bu önemli maçta yanımızda olması ve takımımıza destek vermesi bize güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile United Volley arasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka yarın saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA