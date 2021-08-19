Arkas Spor ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi
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Arkas Spor ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi

Arkas Spor ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu ile sözleşmesini yeniledi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu ile sözleşmesini yeniledi.

Arkas Holding binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Arkas Spor Kulübü Asbaşkanı Cenk Değer, Medicana International İzmir Hastanesi ile salgının başladığı dönemde sponsorluk anlaşması yaptıklarını hatırlattı.

Bu süreçte her türlü desteği aldıklarını belirten Değer, "Kovid-19 sürecinde oyuncularımızın sağlığı için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim. Ümit ediyorum önümüzdeki sezon pandeminin etkisi azalır ve hep birlikte maçları heyecanla izleriz. Umuyorum sezon sonunda da şampiyonlukla ve kupayla bu birlikteliği ödüllendirmiş oluruz." diye konuştu.

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal da sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, bu nedenle hastanelerinin bulunduğu her ilde, tüm spor branşlarına destek verdiklerini söyledi.

İzmir'de geçen yıl 9 Eylül'de hastanelerini açtıklarını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"İzmir halkının da bize çok büyük bir teveccühü oldu. İzmir halkının bu ilgisine muhakkak ki karşılık vermek, sağlık ve sporu yan yana getirerek İzmir takımlarıyla birlikte hareket etmek istiyoruz. Ben de eski bir milli voleybolcu olarak Arkas Spor Kulübüne sağlık alanında destek vermekten oldukça mutluyum. Önümüzdeki sene Avrupa'da önemli başarılara imza atmalarını canıgönülden istiyoruz. Biz de elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız."

Sponsorluk sözleşmesi kapsamında kulüp bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcu ve teknik heyetin sağlık hizmetleri, Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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