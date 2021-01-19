Arkas Spor, erteleme maçında yarın Haliliye Belediyespor'a konuk olacak
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Arkas Spor, erteleme maçında yarın Haliliye Belediyespor'a konuk olacak

19.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:25
Arkas Spor, erteleme maçında yarın Haliliye Belediyespor'a konuk olacak

AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta erteleme maçında Arkas Spor ile Haliliye Belediyespor yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta erteleme maçında Arkas Spor ile Haliliye Belediyespor yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Erteleme maçında yarın Haliliye Belediyespor'u yenerek moral kazanmak istediklerini vurgulayan Özden, "Zor deplasmanların birinde mücadele edeceğiz ancak İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam. Ekibimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki Haliliye Belediyespor-Arkas Spor karşılaşması saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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