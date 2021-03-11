Arkas Spor, Efeler Ligi'nde normal sezonu 3. sırada bitirdi
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Arkas Spor, Efeler Ligi'nde normal sezonu 3. sırada bitirdi

11.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:47
Arkas Spor, Efeler Ligi'nde normal sezonu 3. sırada bitirdi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un normal sezonu 3. sırada bitirmesi kesinleşti.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un normal sezonu 3. sırada bitirmesi kesinleşti.

Ligde dün oynanan erteleme maçında Ziraat Bankası'na 3-1 mağlup olan Galatasaray HDI Sigorta'yı set averajıyla geride bırakan Arkas Spor, normal sezonu 3. tamamladı.

Arkas Spor, şampiyonun belli olacağı play-off'ta ilk turda ligi 2. sırada bitirecek ekiple karşılaşacak.

Normal sezonda iki erteleme maçının kaldığı ligde 2 maçı eksik Fenerbahçe HDI Sigorta ve 1 müsabakası kalan Ziraat Bankkart'ın maçlarını tamamlamasıyla Arkas Spor'un rakibi olacak.

Ligde normal sezon müsabakaları 13 Mart Cumartesi günkü Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta ile 16 Mart Salı günkü Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Bu maçların ardından ligin ilk 2 sırası ile Arhavi Voleybol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Haliliye Belediyespor'dan sonra lige veda edecek 4. takım belirlenecek.

Ligden düşecek son ekip Afyon Belediye Yüntaş veya Bursa Büyükşehir Belediyespor olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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