Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı yenip finale yükselmek istiyor
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Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı yenip finale yükselmek istiyor

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı yenip finale yükselmek istiyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı yarı final ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta yarın İzmir'de karşılaşacak.

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı yarı final ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta yarın İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, yarı final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında İstanbul'daki ilk maçı kazanarak avantajı ele geçirdiklerini belirtti.

Yarınki maçta tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu bildiren Özden, "Adımızı finale yazdırabilmek için sadece bir galibiyete ihtiyacımız var. İlk maçtaki üstün performansımızı tekrarlayarak üst üste 4. kez Efeler Ligi'nde final heyecanı yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta arasındaki müsabaka yarın saat 17.00'de Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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