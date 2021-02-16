Arkas Spor, Efeler Ligi'nde deplasmanda yarın Halkbank ile karşılaşacak

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 28. hafta mücadelesinde yarın Halkbank'a konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada maç eksiğine rağmen Halkbank'la aynı galibiyet sayısına sahip olduklarını belirtti.

Ankara'dan galibiyetle dönmek istediklerini bildiren Özden, "İlk 4 yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağı kesin. Oyuncularımıza güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki Halkbank-Arkas Spor maçı yarın saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz