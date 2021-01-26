Arkas Spor, Efeler Ligi erteleme maçında yarın Halkbank'ı konuk edecek
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Arkas Spor, Efeler Ligi erteleme maçında yarın Halkbank'ı konuk edecek

26.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:01
Arkas Spor, Efeler Ligi erteleme maçında yarın Halkbank'ı konuk edecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftadan ertelenen müsabakada Arkas Spor, yarın Halkbank'ı konuk edecek.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftadan ertelenen müsabakada Arkas Spor, yarın Halkbank'ı konuk edecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son olarak Haliliye Belediyespor ve Tokat Belediye Plevne ile deplasmanda oynadıkları maçlardan galibiyetle döndüklerini hatırlattı.

Güçlü rakipleri Halkbank karşısında tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu belirten Özden, "Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. En iyi şekilde mücadele edip maçtan galibiyetle ayrılan taraf olacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımıza güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak Arkas Spor-Halkbank mücadelesi, saat 13.00'te başlayacak. Arkas Spor'un 50 puan ve averajla 2. sırada yer aldığı ligde Halkbank da 46 puanla 5. durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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