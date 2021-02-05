Arkas Spor, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci etabında da yer almayacak
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Arkas Spor, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci etabında da yer almayacak

05.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:41
Arkas Spor, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci etabında da yer almayacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Arkas Spor, ilk etap maçlarında olduğu gibi gelecek hafta İtalya'daki müsabakalarda da yer almayacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Arkas Spor, ilk etap maçlarında olduğu gibi gelecek hafta İtalya'daki müsabakalarda da yer almayacak.

CEV'in internet sitesinde yer alan bilgide Arkas Spor'un, B Grubu'nda 9-11 Şubat 2021'de İtalya'nın Perugia kentinde ev sahibi ülkeden Cucine Lube ve Sir Sicoma Monini, Fransa'dan da Tours'la oynayacağı maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği aktarıldı.

Arkas Spor, Fransa'daki ilk etap maçlarına takımdaki 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle katılamamıştı.

Mavi-beyazlı ekibin İtalya'daki müsabakalara gitmeme kararını Avrupa'daki Kovid-19 vakaları nedeniyle teknik heyet, sporcular ve ailelerin sağlığı için aldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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