Arkas Spor, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci etabında da yer almayacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Arkas Spor, ilk etap maçlarında olduğu gibi gelecek hafta İtalya'daki müsabakalarda da yer almayacak.