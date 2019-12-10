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Arkas Spor, CEV Kupası'nda yarın Dinamo Bükreş'e konuk olacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Romanya'da Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.

10.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:44
Arkas Spor, CEV Kupası'nda yarın Dinamo Bükreş'e konuk olacak

Arkas Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın 'da ile karşılaşacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Dinamo Bükreş Spor Salonu'nda oynanacak Dinamo Bükreş-Arkas Spor maçı TSİ 18.00'de başlayacak. Müsabakada Bulgaristan'dan Ilian Georgiev ile Macaristan'dan Gyula Tillmann düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü İzmir'de oynanacak.

Kaynak: AA
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