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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Dinamo Bükreş karşısında tur arayacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i konuk edecek.

18.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:10
Arkas Spor, CEV Kupası'nda Dinamo Bükreş karşısında tur arayacak

Arkas Erkek Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın temsilcisi 'i konuk edecek.

İlk maçta Romanya'da Dinamo Bükreş'i 3-0 mağlup eden Arkas Spor, yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada rakibini Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Müsabakada hakemler Rus Alexander Ryabtsov ve Bulgar Lyubomir Sirakov görev yapacak.

Eşlemeyi geçecek ekip 8'li final turunda Alman ekibi United Volleys'le karşılaşacak.

Kaynak: AA
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