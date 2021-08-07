Arkas Spor, Bertuğ Öndeş'i transfer etti
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Arkas Spor, Bertuğ Öndeş'i transfer etti

Arkas Spor, Bertuğ Öndeş'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, orta oyuncu Bertuğ Öndeş'le anlaştı.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, orta oyuncu Bertuğ Öndeş'le anlaştı.

Arkas Spor Kulübünden yapılan açıklamada, en son İnegöl Belediyespor'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

İzmir temsilcisi daha önce de pasör Ulaş Kıyak, Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ve libero Caner Dengin transferlerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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