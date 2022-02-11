Arkas Spor, yarın deplasmanda Ziraat Bankkart'la karşılaşacak - Haberler
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Arkas Spor, yarın deplasmanda Ziraat Bankkart'la karşılaşacak

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Arkas Spor, yarın deplasmanda Ziraat Bankkart'la karşılaşacak

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Ziraat Bankkart yarın Ankara'da karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Ziraat Bankkart yarın Ankara'da karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Bankkart'ı yenerek galibiyet serilerini 7 maça çıkarmak istediklerini belirtti. Bunu yapacak güçlerinin olduğunu bildiren Özden, "Ligde güzel bir seri yakaladık. İyi oyunumuzu sahaya yansıtarak İzmir'e istediğimiz sonuçla döneceğimize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması yarın saat 16.30'da başlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Galatasaray, Efeler Ligi, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Haberler

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