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Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, müsabakadan galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

31.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:12
Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

AXA Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde yarın 'u konuk edecek Arkas 'un basın sözcüsü Uğur Özden, müsabakadan galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde üst sıralarda yer almak için her takımın elinden geleni yaptığı kaydetti.

Bu ekiplerin puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirten Özden, "Normal sezonu alabileceğimiz en fazla galibiyetle tamamlamak için büyük bir gayret içindeyiz. Takımımızın form grafiği oldukça iyi ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakasını galibiyetle kapatmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızı bu maçta da yanımızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki karşılaşma Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yarın saat 15.00'te başlayacak.

Kaynak: AA
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