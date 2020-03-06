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Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank'ı konuk edecek

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde yarın Halkbank'ı konuk edecek.

06.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:22
Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank'ı konuk edecek

Arkas , AXA Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde yarın Halkbank'ı konuk edecek.

Arkas Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta deplasmanda 'nı yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Halkbank'ı yenerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala 2. sıradaki yerlerini garantilemek istediklerini bildiren Özden, "Sıralamayı yakından ilgilendiren bir mücadele bizleri bekliyor. Taraftarlarımızın desteğiyle Halkbank'ı yenerek galibiyet serimizi 7 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Ekibimize güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Halkbank arasında yarın İzmir'de saat 17.00'de başlayacak müsabaka Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kaynak: AA

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