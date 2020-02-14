Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.
Kulüp basın sözcüsü Uğur Özden yaptığı yazılı açıklamada, ligdeki son 3 maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ve Arhavi Voleybol'u yenerek ikinci sıraya yükseldiklerini belirtti.
Normal sezonda 5 maç kaldığını hatırlatan Özden, "Tüm müsabakaları kazanmayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz 12 galibiyet ve topladığımız 38 puanla zirveye çok yaklaştık. Play-off'a en iyi yerden başlamak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyespor önünde de galibiyet hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Arkas Spor arasındaki müsabaka, saat 16.00'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.