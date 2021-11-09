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Arkas Spor, Avrupa mücadelesine iyi başlamak istiyor

AA / Halil Fidan - Haberler | Spor
Arkas Spor, Avrupa mücadelesine iyi başlamak istiyor

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası eleme turu ilk maçında yarın Slovakya'nın Rieker UJS takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

İZMİR (AA) - Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası eleme turu ilk maçında yarın Slovakya'nın Rieker UJS takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa kupalarına iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirterek, "İlk maçlar hep zor olur ancak 17 Kasım'da İzmir'de oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmayı amaçlıyoruz. Slovakya'dan iyi bir sonuçla döneceğimize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

CEV Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen Rieker UJS ile Arkas Spor'un TSİ 22.15'te başlayacak karşılaşmasını, Polonya'dan Maciej Maciejewski ve Çekya'dan Zdenek Grabovsky hakem ikilisi yönetecek.

AA / Halil Fidan - Spor Haberleri
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