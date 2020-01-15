Arkas Spor Antrenörü Hoag, Kanada Milli Takımı ile 2020 Tokyo vizesi aldı

15.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:46

Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag'un çalıştırdığı Kanada Erkek Voleybol Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından Kanada Milli Takımı'ndaki görevini bırakan Hoag, geçen yıl tekrar takımın başına geçti.

Hoag yönetimindeki Kanada, Kuzey-Orta Amerika Olimpiyat Oyunları Eleme Grubu'nda Küba, Meksika ve Porto Riko'yu yenerek 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini aldı.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda sporcu olarak yer alan Hoag, Kanada ile 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise antrenör olarak görev yaptı.

Hoag, yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dünyanın en iyi takımlarına karşı en iyi performansı göstermeye çalışacaklarını belirterek, "İyi bir durumdayız, bence daha iyi bir seviyeye ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA