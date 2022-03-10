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Arkas Spor 4'te 4 peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Arkas Spor 4'te 4 peşinde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste 3'üncü galibiyetini evinde Sorgun Belediyespor'u 3-1 yenerek alan Arkas Spor, 23'üncü haftada yarın Spor Toto'ya konuk olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste 3'üncü galibiyetini evinde Sorgun Belediyespor'u 3-1 yenerek alan Arkas Spor, 23'üncü haftada yarın Spor Toto'ya konuk olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00&te başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlanacak. Spor Toto önünde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligde güzel bir çıkış yakaladık ve bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Spor Toto karşısında da iyi oyunumuzu devam ettirip İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, Arkas Spor, Spor Toto, Spor, Haberler

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